В Госдуме рассказали об украинских МиГ-29 в КрымуГород55.ру 08:15

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что стало с МиГ-29 Украины, которые находятся в Крыму. Речь идет о порядка 10 истребителях.

В Госдуме рассказали об украинских МиГ-29 в Крыму

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