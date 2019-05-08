Политика
В Госдуме рассказали об украинских МиГ-29 в КрымуГород55.ру 08:15
Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что стало с МиГ-29 Украины, которые находятся в Крыму. Речь идет о порядка 10 истребителях.
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Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Космос
В России разгадали секрет «огненных волос» Солнца
Обновлено в 11:06
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Космос
Россия хочет доставлять на Землю замороженный лунный грунт
Образцы лунного грунта на Землю доставляли в 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24».
Обновлено в 18:33
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Зелёная дача в Шуваловском парке полыхала три часа
Обновлено в 17:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Игры
В Китае заблокировали PUBG Mobile
Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Общество
Россельхознадзор продолжает вводить запреты в отношении Белоруссии
Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора России (Россельхознадзор) с 8 мая вводит временные ограничения на поставки мясной продукции четырех белорусских предприятий.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп продлил санкции против Сирии
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Политика
Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников
Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03