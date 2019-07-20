Экономика

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандингеРИА Новости 06:17

Законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг), определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ, регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, а также выдачу и обращение удостоверяющих их ценных бумаг.
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Для ИП и юрлиц ограничат привлечение средств через краудфандинг

Граждане, которые являются неквалифицированными инвесторами, смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил агентству глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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