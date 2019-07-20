Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год, следует из последней версии законопроекта о краудфандинге, с которой ознакомилось РИА Новости.

с чего всё началось

Рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге

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