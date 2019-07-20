Экономика
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандингеРИА Новости 06:17
Рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год, следует из последней версии законопроекта о краудфандинге, с которой ознакомилось РИА Новости.РИА Новости07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Ранее, как писал News.ru, украинские социологи выяснили, что 66,5% граждан Украины считают Россию страной-агрессором.
Обновлено вчера в 11:59
Авто
«ГАЗель» отмечает свой юбилей – 25 лет
Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» празднует 25 лет со дня начала выпуска.
Обновлено в 03:20
Футбол
Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.
Обновлено в 07:57
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Долина исключила из рациона сахар, мучную и соленую пищу
У звезды, как стало известно, под запретом сахар, мучная, копченая и соленая пища, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:42
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Саудовская Аравия согласилась разместить войска США
В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 09:21
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Сестра Ольги Бузовой записала дебютную песню
Анна Бузова решила пойти по стопам своей сестры. О старте нового проекта девушка сообщила на своей страничке в Instagram.
Обновлено в 05:35
Космос
Новые луноходы создадут в России в течение 10 лет
Разработку тяжелого лунохода по проекту «Робот-геолог» и среднего лунохода-разведчика поддержали госкорпорация «Роскосмос» и РАН, сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Обновлено в 09:25
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
Российские военные корабли заметили у берегов Латвии
Обновлено в 05:41
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Обновлено в 07:58
Политика
Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Авто
Новый Cupra Formentor появится в продаже в 2020 году
Концепт очень близок к конечному продукту, который выйдет в продажу в 2020 году с теми же вариациями, что и Ateca.
Обновлено в 08:57
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Политика
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Визит Путина в Магнитогорск задержался из-за того, что президент улетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
Обновлено вчера в 12:17
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Музыка
Сергей Шнуров вернётся в шоу «Голос»
Обновлено 18 июля в 17:30
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа
Обновлено в 04:19