Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условияхRT на русском 21:59

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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с чего всё началось

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.
Известия17:01

Подробнее о событии

В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту

РИА Новости20:30

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Газета.Ru22:33

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

RT на русском21:59

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URA.Ru22:40

Россиянам пояснили, кто сможет получать пенсии с 55-60 лет

News.ru20:20

Госдума разрешит получать негосударственные пенсии по старым срокам

РЕН ТВ20:18

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Известия17:01
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