Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условияхRT на русском 21:59
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Политика
Владимир Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».
Обновлено в 17:13
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено в 21:47
Теннис
Надаль вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 10:01
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено в 21:00
Общество
WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа
Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Будапеште затонул пассажирский прогулочный катер
В Будапеште опрокинулся пассажирский прогулочный катер, на борту которого находились 34 пассажира.
Обновлено в 17:13
Экономика
Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам
Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину поддержать идею властей Забайкалья о выходе из оптового энергорынка и переводе потребителей региона на более низкие регулируемые тарифы ФАС.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Чем удивил парад ретротехники в Питере?
Обновлено в 16:10
Происшествия
Подросток, устроивший нападение в Вольске, арестован
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик
Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).
Обновлено в 21:28
Происшествия
Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Продолжение скандала со зрителями: Максим Матвеев высказался о штрафах и наказаниях
Обычно весьма миролюбимый Максим Матвеев оказался в центре скандала после того, как он резко обрушился с критикой на зрителей.
Обновлено в 15:00
Общество
Ураган событий. С какими испытаниями губернатор Алтайского края боролся в первый год работы
Обновлено в 20:50
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Райан О’Райлли: «„Сент-Луис“ найдет ответ и сравняет счет в серии»
Форвард «Сент-Луиса» Райан О’Райлли высказался перед вторым матчем серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» (0-1).
Обновлено в 16:20
Политика
МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию
«По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.
Обновлено в 03:30
Общество
Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г
Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика
Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено в 22:14
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено в 22:31