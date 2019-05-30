Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условияхRT на русском вчера в 21:59

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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с чего всё началось

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Депутаты предложат оставить старый пенсионный возраст для клиентов НПФ

РБКвчера в 23:18

Россиянам объяснили, как можно выйти на пенсию по старым правилам

URA.Ruвчера в 22:40

Госдума разрешит получать негосударственные пенсии по старым срокам

РЕН ТВвчера в 20:18

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

RT на русскомвчера в 21:59

В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту

РИА Новостивчера в 20:30

Некоторые россияне будут получать пенсию по старому возрасту, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 22:33

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Известиявчера в 17:01
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СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт

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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт

«Яндекс.Такси» поймает вертолеты

В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.
Обновлено вчера в 15:10
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Томас Тухель: «Неймар принимает все близко к сердцу. Мбаппе считает свои голы, забитые даже на тренировках»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал оценку личностным качествам Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено вчера в 21:35
Авто

Тюнеры Brabus построили 800-сильный Mercedes-AMG GT

В классическом Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается V8 объемом 4,0-литра, который выдает 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил мотоциклиста

16-летний подросток на иномарке Hyundai насмерть сбил 34-летнего мужчину-байкера в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
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Происшествия

Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Наука

Ученые выяснили, что происходит с телом человека в «зоне смерти» на Эвересте

Обновлено вчера в 15:05
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).
Обновлено 28 мая в 13:14
Происшествия

В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика

Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика

Рост цен на бензин на Украине связали с Россией

В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».
Обновлено в 00:23
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

Украинский сапёр пропал без вести в бою на Донбассе

Обновлено вчера в 02:20
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Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой

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Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 06:31
Здоровье

Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами

Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.
Обновлено в 00:03
Футбол

Райан Гиггз: «Я играл против Месси, но Зидан - лучший»

Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил, что Зинедин Зидан является лучшим футболистом, против которого он играл.
Обновлено в 00:12
Культура

В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа

В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.
Обновлено вчера в 13:16
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Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Екатерина Директоренко «сожгла» волосы после развода с Кириллом Емельяновым

Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко развелись после восьми лет брака.
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

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Челси — Арсенал 4:1

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Политика

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.
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Авто

Среднемоторный Chevrolet C8 Corvette 2020 года, по сообщениям, неуправляемый

По сообщению компании Muscle Cars & Trucks, опубликованному во вторник, спортивный автомобиль со средним расположением двигателя имеет Chevrolet C8 Corvette «уникальную шифрованную систему ECU».
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На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской стали

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Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
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Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими

Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
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Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами

Обновлено 27 мая в 07:19
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