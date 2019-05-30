В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условияхRT на русском вчера в 21:59

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Транспорт СМИ сообщили о двукратном росте цен на билеты в плацкарт "Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет", – сказали в пресс-службе перевозчика.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Транспорт «Яндекс.Такси» поймает вертолеты В «Яндекс.Такси» подтвердили обсуждение такой идеи, сообщив, что в августе в рамках Международного авиакосмического салона планируют подписать соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между четырьмя вышеуказанными участниками.

Авто Тюнеры Brabus построили 800-сильный Mercedes-AMG GT В классическом Mercedes-AMG GT 63 S устанавливается V8 объемом 4,0-литра, который выдает 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Происшествия Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.

Армия и оружие Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Сегодня компания ИнфоТеКС и Центр компетенций Национальной Технологической Инициативы (НТИ) – Центр Квантовых Технологий (ЦКТ) Физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова презентовала первый в России «квантовый» телефон ViPNet Quantum Security System (ViPNet).

Происшествия В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.

Энергетика Рост цен на бензин на Украине связали с Россией В ведомстве подчеркнули, что необходимость поиска новых источников экспорта и ограничения со стороны России влияют на конкуренцию на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и способны «вызвать рост цен на топливо в розничной сети».

Космос Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.

Здоровье Врачи приняли опухоль мозга за стресс перед экзаменами Жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами.

Культура В русском дубляже «Тайной жизни домашних животных 2» злодея Сергея переименовали в Сержа В русском дубляже мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» изменили национальность одного из персонажей — в оригинале директора цирка, который разговаривает с ярко выраженным восточноевропейским акцентом, зовут Сергей, в русской версии он стал французом Сержем.

Происшествия Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.

Политика Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли Катастрофа со сгоревшим 5 мая в аэропорту Шереметьево лайнером Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота» вновь «обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли», заявил, выступая в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Авто Среднемоторный Chevrolet C8 Corvette 2020 года, по сообщениям, неуправляемый По сообщению компании Muscle Cars & Trucks, опубликованному во вторник, спортивный автомобиль со средним расположением двигателя имеет Chevrolet C8 Corvette «уникальную шифрованную систему ECU».