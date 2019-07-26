Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблейИзвестия вчера в 21:08
Белик отметил, что имущество украинского флота не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что судна не будут даже украшать. «Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника», — отметил депутат.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Офис судовладельца задержанного Украиной танкера посетили силовики
В офисе компании-владельца задержанного на Украине танкера ООО «Фос Шипинг Менеджмент» в Геленджике побывали представители силовых органов, 25 июля сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
DAF XF признан лучшим грузовиком для крупных автопарков
Грузовик DAF XF был удостоен премии Fleet Truck of the Year 2019 на конкурсе Motor Transport Awards в Великобритании в номинации лучшей машины для крупных автопарков.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Сын Хенрика Ларссона может продолжить карьеру в России
Нападающий «Норрчёпинга», Йордан Ларссон, сын экс-форварда лондонского «Арсенала» Хенрика Ларссона, близок к переходу в один из клубов РПЛ, сообщает Expressen.
Обновлено вчера в 14:25
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Зеленский лично одобрил решение о задержании российского танкера
Решение о задержании российского танкера NEYMA в Измаиле (Одесская область) было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским накануне, 24 июля, сообщает со ссылкой на свои источники украинский политический эксперт Юрий Бутусов.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Иран провел успешные испытания баллистической ракеты средней дальности.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено 24 июля в 12:02
Космос
В лунных кратерах могут храниться миллионы тонн водяного льда
Обновлено 24 июля в 01:40
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено 24 июля в 22:25
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Хаски опубликовал «спекулятивный документальный» фильм Люцифер
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
«Русал» во втором квартале увеличил выпуск алюминия до 938 тыс. тонн
"Русал" во втором квартале текущего года произвел 938 тыс. тонн алюминия - на 1% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Эксперты отмечают, что цена банковской тайны увеличилась как за счет резкого спроса на подобную информацию из-за увеличения количества атак на граждан, так и из-за активизации работы банков по борьбе с утечкой информации.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Здоровье
200 млн рублей выделено на благоустройство территорий алтайских больниц
В 2019 году в Алтайском крае благоустроят территории девяти больничных комплексов.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Любовь Соболь вынесли на диване из здания Мосгоризбиркома и задержали
Полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь у выхода из Мосгоризбиркома, после того как сотрудники группы быстрого реагирования на диване вынесли ее на улицу, сообщил "Дождь".
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06