Политика

В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблейИзвестия вчера в 21:08

Белик отметил, что имущество украинского флота не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что судна не будут даже украшать. «Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника», — отметил депутат.
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В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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В Подмосковье женщину убили на детской площадке

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Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

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Политика

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Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети

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Политика

В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию

Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
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Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
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Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
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Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Эксперты отмечают, что цена банковской тайны увеличилась как за счет резкого спроса на подобную информацию из-за увеличения количества атак на граждан, так и из-за активизации работы банков по борьбе с утечкой информации.
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Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

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Дмитрий Анатольевич Белик
Украинский политик
Украинский и российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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