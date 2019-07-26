Белик отметил, что имущество украинского флота не имеет никакого отношения к России. Он добавил, что судна не будут даже украшать. «Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника», — отметил депутат.

В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей

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