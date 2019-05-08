В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29RuNews24.ru 03:12

Самолеты безвозвратно потеряны в качестве боевых единиц, передает РИА Новости. «Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик. Он отметил, что за пять лет самолеты пришли в полную негодность.

В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Футбол Мамаев намерен продолжить карьеру футболиста после выхода на свободу Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитный до сих пор является игроком «Краснодара» и намерен продолжить спортивную карьеру после выхода на свободу.

Политика Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Авто Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.

Хоккей «Трактор» подписал контракт с защитником Дмитрием Сергеевым Защитник Дмитрий Сергеев заключил двусторонний контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Спорт Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спорт Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт.

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Культура Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.

Происшествия В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.

Политика Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Общество СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту Власти Киева строят пешеходно-велосипедный мост вдоль Днепра по проекту, украденному у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.

Здоровье Ребенок родился с мозгом на лице В Пакистане родился ребенок, страдающий энцефалоцеле или мозговой грыжей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Политика Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.

Здоровье Минздрав проверит эффективность кесарева сечения В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.

Политика В Норвегии оправдали российского «шпиона» Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Технологии В Шанхае автобусные компании переходят на биодизельное топливо В Шанхае крупная автобусная компания начала переходить на биодизельное топливо.

Наука У берегов Португалии земная кора может расслаиваться В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.

Шоу-бизнес «Пуговка» Катя Старшова страдает от популярности Молодая актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря роли «Пуговки» в ситкоме «Папины дочки», дала новое интервью.