Политика
В Крыму рассказали об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29RuNews24.ru 03:12
Самолеты безвозвратно потеряны в качестве боевых единиц, передает РИА Новости. «Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года», — заявил Белик. Он отметил, что за пять лет самолеты пришли в полную негодность.
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Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева
Обновлено 06 мая в 15:04
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Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
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Глава UFC назвал потенциального соперника для Макгрегора
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Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100
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Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
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«Трактор» подписал контракт с защитником Дмитрием Сергеевым
Защитник Дмитрий Сергеев заключил двусторонний контракт с «Трактором», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
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Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Спорт
Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой спорт
Министр выразил уверенность, что футболисты сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт.
Обновлено в 11:31
Политика
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Обновлено в 11:11
Политика
Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий
"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
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Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов
В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
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В Москве арестовали двух националистов, готовивших массовые беспорядки
Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 6 июля двух организаторов националистической группировки - Кирилла Ученова и Даниила Бондаря, которые готовили своих сторонников к совершению преступлений экстремисткой направленности.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Общество
СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту
Власти Киева строят пешеходно-велосипедный мост вдоль Днепра по проекту, украденному у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Здоровье
Ребенок родился с мозгом на лице
В Пакистане родился ребенок, страдающий энцефалоцеле или мозговой грыжей. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 12:34
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
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В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытие памятника Иосифу Сталину в Новосибирске является прерогативой местных властей.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Минздрав проверит эффективность кесарева сечения
В письме говорится, что кесарево сечение, если оно применяется по медицинским показаниям, проявило себя «как эффективный инструмент снижения материнской и перинатальной смертности», однако численность таких вмешательств стабильно растет как в мире, так и в России.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Общество
У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка
В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Авто
Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3
Обновлено в 08:09
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
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В Шанхае автобусные компании переходят на биодизельное топливо
В Шанхае крупная автобусная компания начала переходить на биодизельное топливо.
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У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
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«Пуговка» Катя Старшова страдает от популярности
Молодая актриса Екатерина Старшова, получившая широкую известность благодаря роли «Пуговки» в ситкоме «Папины дочки», дала новое интервью.
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Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
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