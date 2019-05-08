В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в КрымуГазета.Ru 04:29

Украинские истребители МиГ-29, забытые в Крыму, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, около десятка военных самолетов пришли "в полную негодность", ее не ремонтировали пять лет.

В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в Крыму

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