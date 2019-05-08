Политика

В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в КрымуГазета.Ru 04:29

Украинские истребители МиГ-29, забытые в Крыму, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, около десятка военных самолетов пришли "в полную негодность", ее не ремонтировали пять лет.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова опубликовала в своем фейсбуке скриншот с поздравлением МИД Украины по случаю окончания Второй мировой войны, он датирован 8 мая.
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Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

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В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»

После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
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Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
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В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

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В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
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Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Ксению Собчак застукали с сигаретой

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
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Россельхознадзор продолжает вводить запреты в отношении Белоруссии

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Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета покинет клуб по окончании текущего сезона. Хавбек провел в структуре басков 22 года.
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