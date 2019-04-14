Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсийРИА Новости 12:10

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, этот вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств.
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Депутат Госдумы объяснил, кто имеет право на перерасчёт пенсий

RT на русском15:48

В Госдуме рассказали, кто получит дополнительные пенсионные выплаты

Московский Комсомолец14:03

Депутат Госдумы предложил пересчитать пенсии

Телеканал 360°12:50

Депутат Госдумы рассказал, кто имеет право на перерасчёт пенсий

News.ru13:10

Кто имеет право на перерасчет пенсий, рассказали в Госдуме

Газета.Ru12:45

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

РИА Новости12:10

Государству придется вернуть пенсионерам недоплаченные миллиарды

URA.Ru03:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
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Порошенко сказал, что сделает в случае победы Зеленского

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил, что в случае победы Владимира Зеленского с уважением отнесется к выбору украинского народа.
Обновлено в 08:18
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В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей

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Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
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Кононов заявил, что верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

Обновлено в 15:06
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
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56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом

56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Военный совет Судана объявил об отставке министра обороны

Министр обороны Судана Авад бен Ауф был отправлен в отставку решением переходного Военного совета Судана.
Обновлено в 15:52
Политика

«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Общество

В Чикаго отменили более 600 авиарейсов из-за снежной бури

Свыше 600 авиарейсов отменены в двух аэропортах американского города Чикаго в связи со снежной бурей, которая обрушилась на штат Иллинойс.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
Происшествия

Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 15:53
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Хоккей

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ

Обновлено в 11:21
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол

Черчесов рассказал о недовольстве поступком Гулиева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.
Обновлено в 15:16
Политика

КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов

КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Политика

Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС

Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 08:01
Политика

Джулиан Ассанж раскалывает Америку

Основателя WikiLeaks считают предателем и героем Вопрос о том, как поступить с основателем портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем, покинувшим посольство Эквадора в Лондоне и ожидающим решения суда в тюрьме Belmarsh, грозит вызвать новый конфликт в США.
Обновлено в 13:15
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу

Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Первые пикапы Jeep Gladiator отправлены к дилерам

Первые экземпляры пикапа Jeep Gladiator 2020 года на автовозах движутся к дилерам марки.
Обновлено в 04:03
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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