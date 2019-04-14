Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсийРИА Новости 12:10
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, этот вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств.
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В Госдуме рассказали, кто может претендовать на дополнительные пенсионные выплаты
Народные новости12:47
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
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Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
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Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Политика
Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на борту
Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
Обновлено в 05:43
Спорт
Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера
Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия
В Павловске электричка насмерть сбила женщину
Обновлено в 08:21
Футбол
«Спартак» проиграл «Ростову» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:54
Происшествия
Умерла вдова бывшего президента Югославии Милошевича
Вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мириана Маркович скончалась в России на 77-м году жизни.
Обновлено в 13:57
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков
«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Норвегии попал в ДТП автобус с российскими моряками
Обновлено в 06:53
Авто
Последний Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Лётчики ЗВО начали подготовку к петербургскому параду Победы
В воскресенье, 14 апреля, стало известно, что лётчики Западного военного округа начали отрабатывать слётанность перед участием в военном параде на Дворцовой площади 9 мая.
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Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
На кладбище опрокинулась машина, есть пострадавшие
Уточняется, что за рулем автомобиля находилась 25-летняя женщина, которая не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
Обновлено в 13:50
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
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Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Наука
LIGO поймала еще одну гравитационную волну
Обсерватории LIGO и Virgo начали новый этап поиска гравитационных волн 1 апреля 2019 года, спустя примерно 19 месяцев, в ходе которых детекторы проходили модернизацию.
Обновлено вчера в 02:55