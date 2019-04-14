В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсийРИА Новости 12:10

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. По его словам, этот вопрос касается в основном жителей регионов, где много вредных производств.

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