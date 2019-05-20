В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкетаИзвестия 03:42

Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета

Политика Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.

Экономика В Deutsche Bank рассказали, сколько стоят в Москве «вредные привычки» Лидером по стоимости "вредных привычек" оказался австралийский Мельбурн, жители которого платят за пять банок пива и две пачки сигарет 77,8 доллара.

Политика Зеленский вступил в должность президента Украины Верховная рада Украины назначила датой проведения церемонии вступления шоумена Зеленского в должность президента Украины 20 мая.

Шоу-бизнес Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо подросшей дочери Напомним, с 2013 года Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Происшествия Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.

Политика В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья Депутат пояснил, что изменения в российское законодательство, необходимые для выдачи паспортов, вносились именно на предложения от граждан Приднестровья.

Футбол Игрок ФНЛ сдал положительный допинг-тест Российский футбольный союз (РФС) получил уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о том, что в допинг-пробе игрока Футбольной национальной лиги (ФНЛ) обнаружены запрещенные препараты.

Политика Зеленскому передали послание от Трампа Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.

Общество Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.

Происшествия В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Энергетика СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть Отказ от проведения выплат собеседники агентства связали с загрязнением поступающей по трубопроводу «Дружба» нефти хлорорганикой.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Происшествия МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей «В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Музыка Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Шоу-бизнес Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.

Кино Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов» Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

Футбол КДК РФС назначил сурдэкспертизу по делу футболистов Мирзова и Ильина Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил сурдэкспертизу, чтобы вынести решение по делу футболистов Владимира Ильина и Резиуана Мирзова.