Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкетаИзвестия 03:42
Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
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Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Валерия, Орлова и Семенович шумно погуляли на дне рождения дизайнера Салимовой
Анна Семенович отдала предпочтение красному. Она появилась на дне рождения у дизайнера в бархатном платье и нюдовых лодочках.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
Обновлено в 08:11
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Основную камеру Honor 20 Pro испытали до выхода смартфона
Пользователи получили возможность ознакомиться с параметрами новых смартфонов Honor 20/20 Pro еще до официального их выхода.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Музыка
Стал известен победитель конкурса «Евровидение-2019»
Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс стал победителем «Евровидения-2019».
Обновлено 18 мая в 23:59
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева в 2018 году впервые стала матерью.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский принес присягу президента Украины
Владимир Зеленский принес присягу президента Украины на заседании Верховной рады.
Обновлено в 03:25
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский попросил украинцев не вешать его портретов в кабинетах
Новый президент страны попросил не вешать его портретов в кабинетах.
Обновлено в 08:20
Общество
В России расширили перечень специальностей для целевого обучения
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
Обновлено в 07:59
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Космос
SpaceX начала строительство кораблей Starship для полетов на Марс
Обновлено 18 мая в 22:52
Шоу-бизнес
Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой
Обновлено в 08:18
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика
Фонд защиты национальных ценностей оплатит юридическую помощь Бутиной
Фонд защиты национальных ценностей намерен взять на себя финансовую оплату юридической помощи по апелляции россиянки Марии Бутиной на приговор американского суда, заявил глава фонда Александр Малькевич, пишет РИА Новости.
Обновлено в 02:04
Политика
Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду
Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва
Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:26
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57