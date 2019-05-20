Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкетаИзвестия 03:42
Современные молодые пары женятся ради свадебного торжества, не беря на себя ответственность за скорый развод, заявила глава комитета Госдумы от КПРФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
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Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский заявил о готовности пожертвовать постом ради мира в Донбассе
Напомним, ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией
Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады
Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Кино
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Политика
Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского
Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
Экономика
Дачи в российских регионах подешевели на 8% за год
С мая прошлого года дачные дома в России подешевели в среднем на 8,1%. За год рост цен был отмечен только в 23 регионах из 70 исследуемых.
Обновлено в 06:58
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ
В первом квартале 2019 года рост инфляции в России происходил одновременно с падением доходов населения.
Обновлено в 04:42
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Политика
Песков отреагировал на скандал с националистами в Австрии
Россия не имеет никакого отношения к скандалу с лидером Австрийской партии свободы Хайнцем-Кристианом Штрахе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:54
Политика
Ульяна Супрун отказалась покидать пост главы Минздрава Украины
Как сообщают «Украинские Новости», «доктор Смерть» заявила, что покидать свой пост ей еще рано, так как, реформа системы здравоохранения еще не закончена и предстоит еще много изменений.
Обновлено в 05:46
Общество
Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о нововведении во время проведения ЕГЭ.
Обновлено в 01:12
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки и принес победу «Сент-Луису»
Тарасенко в матче сделал две результатиыне передачи и реализовал буллит.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский отправился на инаугурацию пешком
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где должна пройти его инаугурация.
Обновлено в 03:07
Игры
Blizzard хочет выпустить на Nintendo Switch больше своих игр
Трудно представить, какие из текущих игр Blizzard Entertainment могут подойти Nintendo Switch.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Политика
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.
Обновлено в 05:16