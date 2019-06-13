Экономика

Новый налог Чубайса назвали неподходящим для РоссииLenta.ru вчера в 14:06

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснано» Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, которым облагались бы предприятия, не выполняющие нормы по вредным выбросам при производстве. Главными плательщиками нового налога могли стать энергетики и металлурги.
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с чего всё началось

Павел Завальный прокомментировал идею Анатолия Чубайса о введении углеродного налога

В Китае, где основой генерации является уголь, этот показатель составляет 860, в России – всего 358 г/кВтч. «Можно с уверенностью сказать, что энергетика России – практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах», — пояснил Павел Завальный.
Государственная Дума РФвчера в 11:10

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В Госдуме назвали налог на углерод ударом по базовым отраслям экономики и карманам россиян

ТАСС14:09

Павел Завальный прокомментировал идею Анатолия Чубайса о введении углеродного налога

Государственная Дума РФвчера в 11:10

Новый налог Чубайса назвали неподходящим для России

Lenta.ruвчера в 14:06

Госдума раскритиковала углеродный налог

Sibnet Новостивчера в 12:36

В Госдуме прокомментировали идею Чубайса о новом налоге

Свободная Прессавчера в 12:05

Депутат раскритиковал углеродный налог от Чубайса

Красная весна00:09

В Госдуме раскритиковали идею введения в России углеродного налога

Rambler News Serviceвчера в 08:49
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:45, Россия
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 11:27
Происшествия

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен 10 июня в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 14:03
Общество

Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву

Обновлено в 06:30
Общество

Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта

Danone отстаивает в суде свои авторские права на дизайн упаковки продуктов, пояснил РБК представитель российского офиса компании.
Обновлено в 12:28
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 13:44
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

В кино Эдит Гонсалес впервые снялась в пять лет. Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 08:08
Общество

Россотрудничество получит средства на значимые захоронения за рубежом

Правительство планирует выделять Россотрудничеству до 5 миллионов рублей ежегодно в 2020-2022 годах на поддержание и сохранение находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение.
Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 13:21
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено в 13:28
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 10:56
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 09:16
Общество

ФОМ: большинство россиян считают себя патриотами

73% россиян считают себя патриотами, говорится в данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (.pdf).
Обновлено в 14:39
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 12:13
Футбол

Азар рассказал, кто будет бить пенальти в «Реале»

Новичок "Реала" Эден Азар рассказал, кто в грядущем сезоне будет исполнять одиннадцатиметровые удары в команде.
Обновлено в 13:30
Экономика

Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 12:05
Политика

Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума.
Обновлено в 14:24
Религия

Патриарх Кирилл дал оценку протестам в Екатеринбурге против храма

Протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге носили чисто политический характер, заявил патриарх Кирилл на заседании Высшего Церковного Совета по работе с молодежью, 14 июня сообщило агентство «Европейско-азиатские новости».
Обновлено в 09:29
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 12:58
Общество

Трое астраханских выпускников завалили ЕГЭ по математике из-за ручек

Оказалось, в такую ситуацию попали срази три выпускника, которые заполняли бланки ответов не так, как предписано в регламенте, из-за этого работы были некорректно отсканированы.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

Обновлено в 14:30
Политика

ПЦУ обвинила Филарета в организации нового раскола

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) может разорвать юридические и церковные связи с почетным патриархом Филаретом, если он попытается устроить собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 11:58
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 08:04
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 13:03
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 12:58
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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