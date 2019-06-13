Новый налог Чубайса назвали неподходящим для РоссииLenta.ru вчера в 14:06

В Китае, где основой генерации является уголь, этот показатель составляет 860, в России – всего 358 г/кВтч. «Можно с уверенностью сказать, что энергетика России – практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах», — пояснил Павел Завальный.

с чего всё началось

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснано» Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, которым облагались бы предприятия, не выполняющие нормы по вредным выбросам при производстве. Главными плательщиками нового налога могли стать энергетики и металлурги.

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