Экономика

В Госдуме раскритиковали идею введения в России углеродного налогаRambler News Service вчера в 04:49

Введение в России углеродного налога приведет к росту стоимости электроэнергии для конечного потребителя, поэтому его установление не является целесообразным, заявил RNS председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
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Павел Завальный прокомментировал идею Анатолия Чубайса о введении углеродного налога

В Китае, где основой генерации является уголь, этот показатель составляет 860, в России – всего 358 г/кВтч. «Можно с уверенностью сказать, что энергетика России – практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах», — пояснил Павел Завальный.
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