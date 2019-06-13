Экономика
В Госдуме раскритиковали идею введения в России углеродного налогаRambler News Service вчера в 04:49
Введение в России углеродного налога приведет к росту стоимости электроэнергии для конечного потребителя, поэтому его установление не является целесообразным, заявил RNS председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
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В Китае, где основой генерации является уголь, этот показатель составляет 860, в России – всего 358 г/кВтч. «Можно с уверенностью сказать, что энергетика России – практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах», — пояснил Павел Завальный.Государственная Дума РФвчера в 07:10
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Павел Завальный прокомментировал идею Анатолия Чубайса о введении углеродного налога
Государственная Дума РФвчера в 07:10
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
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Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
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Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
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Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
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