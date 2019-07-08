Политика
В Госдуме раскритиковали идею возврата алкогольных энергетиковRambler News Service 04:19
Ранее газета «Известия» со ссылкой на документы коллегии ЕЭК сообщила, что коллегия считает неправомерным запрет на продажу алкогольных энергетических напитков, действующий в России.
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Транспорт
В метро Вены приступили к ароматизации вагонов
Система кондиционирования вагонов венского метро помимо поддержания определенного температурного режима с июля стала еще и освежать воздух - в нее теперь подаются несколько душистых ароматов.
Обновлено в 14:40
Футбол
Арустамян оценил возможность ухода Дзюбы из «Зенита»
«Зенит» нуждается в Дзюбе, а он сам хочет играть на высшем уровне.
Обновлено в 13:23
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено в 06:47
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Общество
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на «Мисс Украина»
Российский олигарх Кесаев из списка Forbes женился на "Мисс Украина" Алкогольный и табачный магнат зарегистрировал брак с 27-летней любовницей.
Обновлено в 10:38
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Авто
Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce
Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Все объекты по производству химоружия в Сирии уничтожены — ОЗХО
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия представил в Организации Объединённых Наций доклад, в котором сказано, что ОЗХО подтверждает уничтожение Сирийской Арабской Республикой всех 27 объектов по производству химического оружия.
Обновлено в 16:10
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика
Госдума попросит Путина ввести санкции против Грузии
Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии, следует из проекта заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 14:27
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Продано 15 млн смартфонов Honor 8X
Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Культура
Шнуров стал ведущим проекта «Форт Боярд»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров получил должность ведущего на шоу "Форт Боярд" на российском телеканале "СТС".
Обновлено в 09:42
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Общество
На стройплощадке Крымского моста начали демонтировать рабочие мосты
Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:36