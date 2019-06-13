Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налогИзвестия 05:15
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Чубайс озвучил свою инициативу в кулуарах ПМЭФ.
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с чего всё началось
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.RT на русском03:18
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