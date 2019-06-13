Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налогRT на русском 00:08

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
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В Госдуме оценили предложение Чубайса ввести углеродный налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.
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В Госдуме оценили предложение Чубайса об углеродном налоге

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Нельзя все время менять систему: об идее Чубайса о новом налоге

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
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Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
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Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
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УЕФА обвиняет болельщиков сборной Украины в бросании на поле посторонних предметов, использовании пиротехники и блокировании проходов на стадион во время отборочного матча Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт организации.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
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