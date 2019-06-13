В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести новый налогКрасная весна вчера в 08:49

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса ввести в России углеродный налог для стимулирования снижения выбросов промышленными компаниями.

с чего всё началось

Негативную оценку предложения Анатолия Чубайса о введении в России углеродного налога дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев 13 июня, сообщает агентство RT.

Транспорт На российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч По информации издания, лимит скорости могут поднять со 110 километров в час до 130 километров в час, если это решит собственник дороги.

Происшествия В Забайкалье задержали сторонника ИГ Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".

Авто Kia показала новый кроссовер для России Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Общество Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.

Политика Глава МВД Великобритании подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Футбол Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и Мамаева Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.

Экономика В России допустили четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.

Экономика Сбербанк откажется от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.

Политика Путин снял с должностей генералов в связи с делом Голунова Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об отставке двух генералов после того, как с журналиста "Медузы" Ивана Голунова сняли обвинения.

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Политика Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Транспорт Во Владивостоке подорожает проезд в автобусах Следует ожидать повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Экономика Российские банки нашли еще одну причину для блокировки счетов клиентов За непредоставление информации клиентом кредитные организации грозятся блокировкой счета или же вклада.

Наука Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.

Политика Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Политика В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2» Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.

Религия Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.

Политика Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными.

Общество Ветер за месяц снёс семь крыш с домов в посёлке Забайкалья Ветер снёс семь крыш с домов в посёлке Ясная Оловяннинского района Забайкальского края за месяц, сообщил 14 июня во время заседания КЧС глава района Андрей Антошкин.

Экономика В МИД РФ сообщили о росте поставок товаров из Грузии В первом квартале 2019 года количество поставок из Грузии увеличилось на 42% в сравнении с тем же периодом прошлого года.