В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатовRT на русском 13:06

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ. Об этом передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на парламентария.

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

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