Политика
В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатовRT на русском 13:06
Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ. Об этом передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на парламентария.
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Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Авто
Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России
Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Спорт
Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры
Обновлено в 13:51
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Авто
Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels
Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Политика
Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Технологии
Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+
В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Политика
Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:23
Кино
В США умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин
Обновлено в 14:32
Наука
Ученые узнали, как просто вычислить свой биологический возраст
Обновлено в 13:34
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Назван топ-20 лучших смартфонов в мире
Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Футбол
«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Происшествия
На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Колокольцев наградил полицейских, отличившихся в спасении людей
Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, которые проявили мужество и героизм при спасении людей.
Обновлено в 06:51
Политика
Песков не смог сказать, смотрел ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Российский лидер Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты между участниками второго тура украинских выборов президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Убийца болгарской журналистки осужден на 30 лет
Болгарский суд приговорил 21-летнего Северина Красимирова к 30 годам лишения свободы за изнасилование и убийство журналистки и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика
Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Теннис
Гаспарян обыграла Ларссон на старте турнира в Стамбуле
Россиянка Маргарита Гаспарян стартовала с победы на турнире категории International в Стамбуле.
Обновлено в 13:51
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Продюсера Суханкиной посадили на семь лет за мошенничество
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22