Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатовRT на русском 13:06

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ. Об этом передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на парламентария.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

РБК14:08

Депутат назвал передачи ТНТ отвратительными

News.ru09:04

В Госдуме обиделись на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»

Газета.Ru10:48

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

РИА Новости10:29

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Известия09:23

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

RT на русском13:06

В Госдуме назвали отвратительными Comedy Club и «Наша Russia» из-за шуток про депутатов

Агентство Москва08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Политика

На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Авто

Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России

Как говорится в сообщении, Subaru отзывает более 52 тыс. автомобилей в России, среди которых несколько моделей.
Обновлено в 10:20
Спорт

Фигуристка Ильиных опровергла информацию о завершении карьеры

Обновлено в 13:51
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича

В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Обновлено в 13:38
Авто

Старенький Land Rover Defender превратился в машинку Hot Wheels

Брайан Реджинальд из Австралии вместе с сыном создал собственную версию Land Rover Defender в стиле игрушечных машинок Hot Wheels.
Обновлено в 09:07
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Технологии

Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+

В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Политика

Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».
Обновлено в 09:23
Кино

В США умер продюсер «Выжившего» и «В центре внимания» Стив Голин

Обновлено в 14:32
Наука

Ученые узнали, как просто вычислить свой биологический возраст

Обновлено в 13:34
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Гаджеты

Назван топ-20 лучших смартфонов в мире

Издание Business Insider опубликовало рейтинг из 20 лучших смартфонов, которые уже доступны для покупки или появятся в продаже в ближайшее время, пишут «Известия».
Обновлено в 03:38
Футбол

«Спартак» специальным роликом поздравил Карреру с 55-летием

Обновлено вчера в 17:40
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-главу администрации экс-президента Бориса Ложкина и экс-замглавы администрации Алексея Филатова для допроса по делу бизнесмена Сергея Курченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, опубликованные ведомством.
Обновлено в 09:16
Общество

Инициатор «Бессмертного полка» отреагировал на жалобу учительницы

Обновлено в 08:22
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Колокольцев наградил полицейских, отличившихся в спасении людей

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, которые проявили мужество и героизм при спасении людей.
Обновлено в 06:51
Политика

Песков не смог сказать, смотрел ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского

Российский лидер Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты между участниками второго тура украинских выборов президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Убийца болгарской журналистки осужден на 30 лет

Болгарский суд приговорил 21-летнего Северина Красимирова к 30 годам лишения свободы за изнасилование и убийство журналистки и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Футбол

Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»

Обновлено в 10:17
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Теннис

Гаспарян обыграла Ларссон на старте турнира в Стамбуле

Россиянка Маргарита Гаспарян стартовала с победы на турнире категории International в Стамбуле.
Обновлено в 13:51
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Продюсера Суханкиной посадили на семь лет за мошенничество

Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное