Политика

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатовRT на русском 13:06

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ. Об этом передаёт агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на парламентария.
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В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

РБК14:08

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

RT на русском13:06

В Госдуме назвали отвратительными Comedy Club и «Наша Russia» из-за шуток про депутатов

Агентство Москва08:31

В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов

РИА Новости10:29

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Известия09:23

Депутат назвал передачи ТНТ отвратительными

News.ru09:04

В Госдуме обиделись на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»

Газета.Ru10:48
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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