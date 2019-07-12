Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из РоссииВедомости 08:11

Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.
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Алексей Моисеев
Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.
— Алексей Моисеев, российский актёрТАСС 09:31
с чего всё началось

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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфакс13:20

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ09:55

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАСС10:48

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости08:11

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвы12:30
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