Музыка
В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперов
В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперовRT на русском07:31
Депутаты Госдумы провели круглый стол, посвящённый ситуации вокруг отмены концертов рэперов в России. Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин.
RT на русском07:31
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Видео: Рэпер Жиган рассказал, для чего он и его коллеги по сцене пойдут в Госдуму
Пятый каналвчера в 21:18
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Скончался солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли
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Обновлено в 17:51
Музыка
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Музыка
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Почему ролик Кайли Дженнер стал самым популярным в 2018 году
Ролик младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер стал самым популярным в этом году.
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Музыка
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Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в декабре устроит гастроли в Польше в честь 90-летия коллектива.
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Музыка
Антоха МС стал телеведущим в ретро-клипе «О Музыка»
Антоха МС выпустил в свет видеоклип на песню "О Музыка" 6 декабря 2018 года.
Обновлено в 08:31
Музыка
«Пошлая Молли» выпустила клип на песню «CTRL+Zzz»
Группа «Пошлая Молли» опубликовала новый видеоклип на трек «CTRL+Zzz» из своего последнего мини-альбома «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Режиссером ролика стала Лю Чиркова, а вместе с Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская.
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Музыка
Marvel покажет незнакомого фанатам Дарта Вейдера в новом комиксе
Комикс Shadow of Vader был снят с публикации в ноябре, через месяц после того, как Marvel уволили Вендига за некорректное поведение в соцсетях.
Обновлено в 05:38
Музыка
Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия
В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.
Обновлено в 08:39
Музыка
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Название прозрачно намекает на то, что первой частью "Кватро" не ограничится.
Обновлено в 21:08