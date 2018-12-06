Депутаты Госдумы провели круглый стол, посвящённый ситуации вокруг отмены концертов рэперов в России. Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин.

В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперов

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