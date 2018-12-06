Музыка
В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперов
В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперовRT на русском07:31
Депутаты Госдумы провели круглый стол, посвящённый ситуации вокруг отмены концертов рэперов в России. Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин.
RT на русском07:31
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Видео: Рэпер Жиган рассказал, для чего он и его коллеги по сцене пойдут в Госдуму
Пятый каналвчера в 21:18
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