Музыка

В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперов
RT на русском
07:31

Депутаты Госдумы провели круглый стол, посвящённый ситуации вокруг отмены концертов рэперов в России. Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин.
RT на русском07:31

Подробнее о событии

Рэперы обсудили с депутатами Госдумы свободу слова

RT на русском17:07

Власти обратили внимание на ситуацию с запретом концертов рэперов в регионах

Эхо Москвы16:02

«Пропал рэп!». Пользователи Сети раскритиковали встречу музыкантов и депутатов Госдумы

Телеканал 360°16:55

Как в Государственной думе прошла встреча депутатов с рэперами

Коммерсантъ13:26

Рэперы встретились с депутатами Госдумы

РЕН ТВ13:29

«Мы не опасны»: Птаха и Жиган рассказали в Госдуме о проблемах рэперов

РИА Новости09:15

Видео: Рэпер Жиган рассказал, для чего он и его коллеги по сцене пойдут в Госдуму

Пятый каналвчера в 21:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Музыка

Ушел из жизни солист известной британской группы Buzzcocks

Обновлено в 20:43
Музыка

«Яндекс» назвал самые популярные песни в этом году

Обновлено в 19:25
Музыка

Американская академия звукозаписи назовет номинантов на Grammy

Американская академия звукозаписи назовет в пятницу номинантов на премию Grammy в четырех основных категориях: "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Песня года" и "Лучший альбом года".
Обновлено в 17:51
Музыка

Транссибирский арт-фестиваль впервые пройдет в Карнеги-холле

Транссибирский арт-фестиваль, который откроется 21 марта 2019 года, впервые пройдет на одной из главных классических площадок США и мира - в Карнеги-холле.
Обновлено в 15:20
Музыка

РЕН ТВ покажет эксклюзивную телеверсию юбилейного концерта Кипелова

Обновлено в 08:27
Музыка

Дима Билан выступит в 22 городах

Заслуженный артист России Дима Билан проведет тур «Планета Билан» в 22 городах России, Белоруссии и странах Прибалтики в 2019 году.
Обновлено в 10:42
Музыка

Рок-фестиваль «Чернозем» в будущем году вновь пройдет в Тамбове

Тамбовский рок-фестиваль "Черноземье" был включен в топ лучших и самых популярных у туристов фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.
Обновлено в 09:44
Музыка

Почему ролик Кайли Дженнер стал самым популярным в 2018 году

Ролик младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер стал самым популярным в этом году.
Обновлено в 13:49
Музыка

«Мы — больше не мы»: группа «Мы» объявила о распаде

Обновлено в 13:04
Музыка

Ансамбль Александрова выступит с гастролями в семи городах Польши

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в декабре устроит гастроли в Польше в честь 90-летия коллектива.
Обновлено в 10:20
Музыка

Антоха МС стал телеведущим в ретро-клипе «О Музыка»

Антоха МС выпустил в свет видеоклип на песню "О Музыка" 6 декабря 2018 года.
Обновлено в 08:31
Музыка

«Пошлая Молли» выпустила клип на песню «CTRL+Zzz»

Группа «Пошлая Молли» опубликовала новый видеоклип на трек «CTRL+Zzz» из своего последнего мини-альбома «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Режиссером ролика стала Лю Чиркова, а вместе с Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская.
Обновлено в 08:18
Музыка

Лоза раскритиковал российских музыкантов за лень

Музыкант Юрий Лоза объяснил, почему ни один русский исполнитель не попал в список самых финансово успешных музыкантов 2018 года по версии журнала Forbes.
Обновлено в 11:48
Музыка

Легенды «Ретро FM» устроят грандиозное шоу в честь 15-летия

В честь своего 15-летия радиостанция вновь соберет суперзвезд прошлого, устроив зрителям путешествие по времени.
Обновлено в 08:39
Музыка

Камерному оркестру Игоря Лермана подарили 2 миллиона рублей

Вчера, 5 декабря, заместитель главы города Флера Андреева вручила художественному руководителю коллектива Игорю Лерману сертификат на 2 миллиона рублей со словами: «Для укрепления материально-технической базы».
Обновлено в 05:50
ещё по теме
Рома Жиган
Российский рэпер
Российский рэпер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное