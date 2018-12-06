Музыка

В Госдуме прошла встреча депутатов и российских рэперов
RT на русском
вчера в 07:31

Депутаты Госдумы провели круглый стол, посвящённый ситуации вокруг отмены концертов рэперов в России. Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, видеоблогер Дмитрий Ларин.
RT на русскомвчера в 07:31

Подробнее о событии

Молодежный парламент при Госдуме создаст экспертный совет с участием музыкантов и актеров

Эхо Москвывчера в 23:32

Рэперы обсудили с депутатами Госдумы свободу слова

RT на русскомвчера в 17:07

«Пропал рэп!». Пользователи Сети раскритиковали встречу музыкантов и депутатов Госдумы

Телеканал 360°вчера в 16:55

Как в Государственной думе прошла встреча депутатов с рэперами

Коммерсантъвчера в 13:26

Рэперы встретились с депутатами Госдумы

РЕН ТВвчера в 13:29

«Мы не опасны»: Птаха и Жиган рассказали в Госдуме о проблемах рэперов

РИА Новостивчера в 09:15

Видео: Рэпер Жиган рассказал, для чего он и его коллеги по сцене пойдут в Госдуму

Пятый канал05 декабря в 21:18
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Музыка

Скончался солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли

Обновлено вчера в 23:56
Музыка

«Яндекс» назвал самые популярные песни в этом году

Обновлено вчера в 23:11
Музыка

Американская академия звукозаписи назовет номинантов на Grammy

Американская академия звукозаписи назовет в пятницу номинантов на премию Grammy в четырех основных категориях: "Лучший новый исполнитель", "Запись года", "Песня года" и "Лучший альбом года".
Обновлено вчера в 17:51
Музыка

Тюменский оркестр «Золотая труба» отметит юбилей в ДК «Нефтяник»

В 2018 г. исполнилось 10 лет эстрадно-джазовому оркестру «Золотая труба».
Обновлено вчера в 23:13
Музыка

Транссибирский арт-фестиваль впервые пройдет в Карнеги-холле

Транссибирский арт-фестиваль, который откроется 21 марта 2019 года, впервые пройдет на одной из главных классических площадок США и мира - в Карнеги-холле.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка

Дима Билан выступит в 22 городах

Заслуженный артист России Дима Билан проведет тур «Планета Билан» в 22 городах России, Белоруссии и странах Прибалтики в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:42
Музыка

«Во весь голос»: участники споют песни Игоря Николаева

Музыкальная битва на телеканале «МИР» продолжается. В эту пятницу ребята будут петь во весь голос песни Игоря Николаева.
Обновлено вчера в 23:58
Музыка

«Мы — больше не мы»: группа «Мы» объявила о распаде

Обновлено вчера в 13:04
Музыка

Рок-фестиваль «Чернозем» в будущем году вновь пройдет в Тамбове

Тамбовский рок-фестиваль "Черноземье" был включен в топ лучших и самых популярных у туристов фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:44
Музыка

Ансамбль Александрова выступит с гастролями в семи городах Польши

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в декабре устроит гастроли в Польше в честь 90-летия коллектива.
Обновлено вчера в 10:20
Музыка

РЕН ТВ покажет эксклюзивную телеверсию юбилейного концерта Кипелова

Обновлено вчера в 08:27
Музыка

«Пошлая Молли» выпустила клип на песню «CTRL+Zzz»

Группа «Пошлая Молли» опубликовала новый видеоклип на трек «CTRL+Zzz» из своего последнего мини-альбома «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Режиссером ролика стала Лю Чиркова, а вместе с Бледным в съемках приняли участие Яков Резник и Татьяна Чудновская.
Обновлено вчера в 08:18
Музыка

Антоха МС стал телеведущим в ретро-клипе «О Музыка»

Антоха МС выпустил в свет видеоклип на песню "О Музыка" 6 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:31
Музыка

Почему ролик Кайли Дженнер стал самым популярным в 2018 году

Ролик младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер стал самым популярным в этом году.
Обновлено вчера в 13:49
Музыка

Рецензия: «Кватро» - «XV лет. Часть 1» ***

Название прозрачно намекает на то, что первой частью "Кватро" не ограничится.
Обновлено вчера в 21:08
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