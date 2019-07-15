Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского мостаРИА Новости 12:50

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост. По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
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с чего всё началось
В интервью LB.ua
 он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.
Коммерсантъ10:49

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на угрозы Турчинова уничтожить Крымский мост «за минуты»

URA.Ru11:20

В России оценили шансы Киева уничтожить Крымский мост

Lenta.ru13:26

Турчинов предсказал возможность Киева за «минуты» снести Крымский мост

РБК10:17

Захарова прокомментировала заявление Турчинова по Крымскому мосту

RT на русском14:43

«Нет конвенций, которые считали бы это нормальным»: Мария Захарова оценила слова Турчинова о возможном уничтожении Крымского моста

Комсомольская правда14:20

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

РИА Новости12:50

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

Известия10:59
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон

«Кровавый пастор» мечтает уничтожить Крымский мост

Вести.UZ11:11
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Музыка

Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

Правительство обсудит восстановление жилья в Иркутской области

Вопрос о выделении компенсации для восстановления жилья, разрушенного паводком в Иркутской области, правительство РФ может рассмотреть в четверг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Происшествия

В Башкирии молния убила пастуха и лошадь

Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Гаджеты

Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi

В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.
Обновлено в 14:34
Политика

Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Баскетбол

Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал»

Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 13:55
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Болельщики "Локомотива" освистали полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию в матче 1-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку

19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Политика

Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика

Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма

Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.
Обновлено в 13:02
Происшествия

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Обновлено в 14:07
Политика

МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД

Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны

Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Авто

Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator

Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Общество

Поклонская рассказала о разрыве отношений

Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Общество

На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих

Обновлено в 14:04
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27
Главное