Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского мостаРИА Новости 12:50
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост. По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.
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с чего всё началось
В интервью LB.ua он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.Коммерсантъ10:49
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом
Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Правительство обсудит восстановление жилья в Иркутской области
Вопрос о выделении компенсации для восстановления жилья, разрушенного паводком в Иркутской области, правительство РФ может рассмотреть в четверг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Башкирии молния убила пастуха и лошадь
Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi
В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.
Обновлено в 14:34
Политика
Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.
Обновлено в 08:22
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.
Обновлено в 07:25
Политика
Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Баскетбол
Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал»
Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 13:55
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Болельщики "Локомотива" освистали полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию в матче 1-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку
19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.
Обновлено в 13:18
Политика
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Обновлено в 11:59
Политика
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма
Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Обновлено в 14:07
Политика
МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД
Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.
Обновлено в 12:18
Политика
МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны
Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.
Обновлено в 13:42
Авто
Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator
Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.
Обновлено в 07:23
Общество
Поклонская рассказала о разрыве отношений
Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.
Обновлено в 09:24
Общество
На митинге оппозиции в Москве недосчитались протестующих
Обновлено в 14:04
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27