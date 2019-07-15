с чего всё началось

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост. По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост.

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.

Политика Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2» Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Происшествия Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Общество Правительство обсудит восстановление жилья в Иркутской области Вопрос о выделении компенсации для восстановления жилья, разрушенного паводком в Иркутской области, правительство РФ может рассмотреть в четверг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Происшествия В Башкирии молния убила пастуха и лошадь Ведомство сообщает, что "18.45 (16.45 мск) поступило сообщение о том, что на поле возле деревни Казы-Ельдяк обнаружено тело пастуха и его лошади, смерть, предположительно, наступила в результате удара молнией".

Гаджеты Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.

Политика Мэй осудила слова Трампа о женщинах-конгрессменах Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает неприемлемыми высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии в конгрессе США.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Шоу-бизнес Мэрилин Керро ждет второго ребенка Сама же звезда проекта "Битва экстрасенсов" признается, что дети – вся ее жизнь.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Баскетбол Баскетбол. Мики покинул «Химки» и перешел в «Реал» Экс-защитник подмосковного клуба стал игроком «Реала». Контракт подписан на два сезона, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Кино Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Болельщики "Локомотива" освистали полузащитника "Рубина" Хвичу Кварацхелию в матче 1-го тура чемпионата России.

Происшествия В Геленджике американец с 16-летним другом изнасиловали девушку 19-летний гражданин США пригласил к себе в номер девушку и 16-летнего подростка, с которыми ране познакомился в Дивноморском.

Политика Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.

Политика Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.

Политика МИД России отреагировал на призыв Евросоюза к сохранению ДРСМД Отмечается, что в Москве обратили внимание на заявление главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини от лица всех государств — членов объединения, посвящённое тематике договора, и могут только приветствовать интерес Брюсселя к сохранению ДРСМД.

Политика МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в политику страны Врио главы МИД Украины Егор Божок на встрече с послом Венгрии в стране Иштваном Ийдярто выразил обеспокоенность по поводу «возможного вмешательства» венгерских властей в процесс внеочередных выборов в Раде.

Авто Lincoln рассказал о обновленном полноразмерном внедорожнике Navigator Престижный бренд Lincoln с гордостью сообщает, что более 66% продаж его полноразмерного внедорожника Navigator приходится на клиентов других брендов, причем 9 из 10 выбирают самые дорогие комплектации для этой модели.

Общество Поклонская рассказала о разрыве отношений Ранее стало известно, что Поклонская под влиянием своего нового мужа, который является руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, порвала с сектой царебожников.