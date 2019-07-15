Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского мостаРИА Новости 12:50
По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост. Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости, экс-секретарь СНБО Украины пытается устроить себе пиар.
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На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
— Сергей Цеков, политикRT на русском 10:48
с чего всё началось
В интервью LB.ua он рассказал, что на Украине «фактически с нуля» был создан универсальный мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», а также модернизирован ракетный комплекс С-125.Коммерсантъ10:49
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Энергетика
«Газпром» построил 2156 км газопровода «Сила Сибири»
Обновлено в 08:37
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Футбол
Локомотив — Рубин 1:1
Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Общество
Пропали все каналы: отключение телевидения в ночь на понедельник не на шутку встревожило калининградцев
В этот понедельник примерно в час ночи в Калининграде неожиданно прервалось ТВ-вещание.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
"По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), задержан 32-летний житель Республики Татарстан, под управлением которого находился пассажирский автобус в момент ДТП", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:31
Футбол
18-летний японец поразил всех на тренировке «Реала»
Обновлено в 03:40
Политика
Апелляционный суд Амстердама сегодня определит судьбу так называемого скифского золота
Фактически никакого заседания по поводу скифского золота сегодня не будет – решение обнародуют в полдень по Москве на сайте судебной системы Нидерландов.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он спасает Россию
Через несколько лет маленькая компания Buurtzorg изменит всю систему здравоохранения в Голландии, а ее стандарты станут основой для построения новой системы долговременного ухода за пожилыми, элементы которой используются уже в 25 странах.
Обновлено в 17:10
Наука
В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы
Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
Обновлено 12 июля в 16:00
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Хилькевич ограбили у Эйфелевой башни
Обновлено в 11:35
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Игры
Спортивная вселенная GTA: теннис, бокс, пародии на НХЛ и НБА и даже Хенрик Ларссон
Весь дизайн GTA построен на американской поп-культуре – здесь есть и пародии на известные ТВ-шоу и крупные американские корпорации, и отсылки на известные фильмы вместе с пародией на селебрити.
Обновлено в 10:34
Общество
Минтруд России прокомментировал сообщения о «дополнительном выходном»
«Обращаем внимание на то, что формулировка «дополнительный выходной», используемая СМИ относительно дня прохождения диспансеризации, является некорректной», — приводит Интерфакс сообщение.
Обновлено в 07:50
Авто
УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова
Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Тройное убийство совершено в Липецкой области
По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45