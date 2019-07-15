с чего всё началось

На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.

По словам Турчинова, украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы могут за несколько минут "снести" мост. Как отметил депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости, экс-секретарь СНБО Украины пытается устроить себе пиар.

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

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