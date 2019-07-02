Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в КанскеRT на русском 04:51
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
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«Хотите права качнуть?»: губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска
7 канал Красноярсквчера в 23:00
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Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
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Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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Валерий Леонтьев рассказал, что лечился от депрессии алкоголем
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Обновлено вчера в 04:29
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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Обновлено 30 июня в 10:38
Футбол
Вратарь «Балтики» пополнил «Тамбов»
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В рамках особого предложения в июле текущего года при приобретении премиального кроссовера Lexus RX или Lexus RX 350L в влибой из представленных в России комплектаций, воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in покупатели получают скидку в размере 250 тыс. рублей, а для лояльных покупателей Lexus выгода составит 300 тыс. рублей.
Обновлено в 00:46
Общество
Названы причины паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 00:56
Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб объявил о приобретении вингера.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка
Полиция Екатеринбурга нашла 23-летнюю мать младенца, выброшенного на помойку в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:27
Интернет
Binance запустит Bitcoin-фьючерсы
Изначально на площадке будут доступны фьючерсы на Bitcoin с предельным размером плеча до x20, однако в дальнейшем оно должно быть увеличено, как и количество поддерживаемых активов.
Обновлено в 04:54
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Происшествия
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Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Двух врачей заподозрили в убийстве младенца
Следователи предполагают, что после того, как одна из местных жительниц родила недоношенного ребенка, главный врач распорядилась ввести новорожденном дозу лекарственного препарата для наступления смерти последнего.
Обновлено вчера в 00:40
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В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
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Шоу-бизнес
Полина Диброва выбрала для отпуска российский курорт
Полина Диброва поделилась с поклонниками, что вот-вот откроет купальный сезон.
Обновлено в 04:52
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:22
Политика
В США планируют ввести пошлины на товары из ЕС
В апреле торговое представительство уже предлагало ввести пошлины на товары из Евросоюза на сумму в 21 млрд долларов.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт
В московском метро не работают автоматы по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.
Обновлено в 04:54
Политика
Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект
Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.
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Обновлено в 04:34
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Птицефабрике из Челябинской области запретили продавать куриное мясо
По данным Россельхознадзора, в мясе птицы нашли бактерии группы листерии. Эти паразиты могут вызывать опасные заболевания у человека.
Обновлено в 03:06