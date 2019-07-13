Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в КрымуRT на русском вчера в 05:21

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совфеде согласились с данной экс-главой СБУ оценкой украинской армии

РБК03:46

В Госдуме объяснили реакцию экс-главы СБУ на учения десанта в Крыму

Известиявчера в 21:24

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Российская газетавчера в 16:41

«Генерал разочарован»: в ГД отреагировали на слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму

РИА Новости Крымвчера в 07:41

В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму

RT на русскомвчера в 05:21

В РФ объяснили испугавшемуся учений в Крыму экс-главе СБУ, почему Украину никто не защитит

ФАНвчера в 04:29

Учения десантников в Крыму заставили украинского генерала дрожать от страха

Новостной фронт12 июля в 06:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон

Киев в панике от российского десанта в Крыму. Видео

Вести.UZвчера в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Авто

В Сети появились в продаже поддельные смарт-ключи для BMW

На днях на сайте одного из популярных интернет-продавцов появились поддельные смарт-ключи для машин компании BMW.
Обновлено в 02:25
Футбол

Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле мог сменить команду. Но футболист не планирует покидать каталонцев в это межсезонье.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Волге столкнулись теплоход и яхта

Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Общество

Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений

Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400

В Турцию прибыл пятый российский самолет с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»

Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Происшествия

МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»

После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Сургуте

Три человека погибли в результате ДТП в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в ночь на воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 02:25
Космос

Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Музыка

Стали известны гонорары грузинских артистов в России

Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.
Обновлено в 03:44
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поставила рекорд на сцене алтайского курорта Яровое

Вас сегодня было 3 тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале.
Обновлено в 02:58
Авто

Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем

Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды

Обновлено в 04:59
Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Петербургские туристы не могут вылететь домой из Болгарии

Обновлено в 04:49
Футбол

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Кино

Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник

Обновлено в 02:21
Общество

Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года

Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Даниэль Клявер: «Обожаю мучить котов»

Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Петрович Смешко
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер партии «Сила и Честь». Доктор технических наук. Генерал-полковник, с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 руководитель СБУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное