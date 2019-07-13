Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.

В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму

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