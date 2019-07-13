Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в КрымуRT на русском вчера в 05:21
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
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«Генерал разочарован»: в ГД отреагировали на слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму
РИА Новости Крымвчера в 07:41
Учения десантников в Крыму заставили украинского генерала дрожать от страха
Новостной фронт12 июля в 06:52
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
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Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
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Авто
В Сети появились в продаже поддельные смарт-ключи для BMW
На днях на сайте одного из популярных интернет-продавцов появились поддельные смарт-ключи для машин компании BMW.
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Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»
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Происшествия
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В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Турцию прибыл очередной самолет с компонентами С-400
В Турцию прибыл пятый российский самолет с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
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Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Три человека погибли в ДТП в Сургуте
Три человека погибли в результате ДТП в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в ночь на воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 02:25
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено 11 июля в 04:46
Музыка
Стали известны гонорары грузинских артистов в России
Организатор концертов Сергей Лавров в интервью URA.RU рассказал о гонорарах грузинских артистов в России.
Обновлено в 03:44
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поставила рекорд на сцене алтайского курорта Яровое
Вас сегодня было 3 тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале.
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Авто
Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
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Общество
В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды
Обновлено в 04:59
Спорт
Россия вышла в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
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Новые дома для пострадавших от паводка построят до октября 2020 года
Новые дома для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, построят до октября 2020 года.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Даниэль Клявер: «Обожаю мучить котов»
Обновлено в 02:00