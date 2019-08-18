Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.

В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины

Гаджеты Проект модульных смарт-часов Blocks закрыт Участники проекта Blocks по созданию «умных» наручных часов с модульной конструкцией объявили о его сворачивании.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321 Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.

Политика Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракеты Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.

Транспорт Новый аэропорт Саратова принял первый рейс В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Футбол Маротта заблокировал переход Санчеса в «Интер» Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта заблокировал переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в миланский клуб, сообщает Calciomercato.com.

Транспорт Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Происшествия Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

Происшествия Самолет упал на жилой дом в США В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.

Здоровье Более миллиона человек планируют привить от гриппа в Алтайском крае В 2019 году в регионе планируют привить 52% населения, что составляет 1,2 миллиона жителей края.

Армия и оружие США хотят доверить искусственному интеллекту ядерное оружие По мнению военных специалистов США, подлетное время современных ракетных систем резко сокращает время принятия решения об ответном ударе для руководящих лиц.

Происшествия Наркобарона Сильвера экстрадировали из Украины в Израиль Наркоторговца Амоса Дов Сильвера в ночь на 18 августа экстрадировали в Израиль.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

Происшествия Мужчина чудом выжил после удара молнии Житель штата Южная Каролина чудом выжил после близкого удара молнии, сообщает телеканал WSOC.

Единоборства Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Происшествия Ирландский паб во Флориде вылил виски Конора в унитаз В знак протеста представители паба заявили, что не будут больше закупать его продукцию и вылили запасы виски Конора в унитаз.

Общество В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста).