В Госдуме прокомментировали слова Климкина о КрымеСвободная Пресса 01:51

У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления - и, как ни странно, целый министр всему этому верит.

Руслан Бальбек – депутат нижней палаты российского парламента – прокомментировал слова глава МИД Украины Павла Климкина, заявившего, что власти РФ якобы переселяют на территорию полуострова людей с криминальным прошлым, и назвавшего Крым «худшей версией России».

В Госдуме прокомментировали слова Климкина о Крыме

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