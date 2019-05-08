Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
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Россия за несколько дней готова передать Киеву оставшиеся в Крыму МиГ-29

РИА Новости Крым08:24

В Госдуме назвали металлоломом оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29

Известия06:56

В Крыму оставленные Украиной истребители сравнили с «хромыми утками»

РБКвчера в 23:56

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму

Российская газета05:39

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

RT на русском05:02

В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в Крыму

Газета.Ru04:29

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

РИА Новости05:48
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Политика

СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» стать депутатом

Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук создал штаб для участия в парламентских выборах на Украине, сообщает украинское интернет-издание «Новое время» со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:43
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Авто

Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX

Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 01:40
Футбол

Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора

Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Общество

Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации

Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Хоккей

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Общество

Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны

На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Космос

Ученые придумали, как сделать четкие снимки черной дыры

Не прошло и месяца, как Национальный научный фонд США показал первую в истории «фотографию» черной дыры, полученную благодаря алгоритму Кэтрин Боуман, а ученые уже готовятся сделать новые снимки, только на этот раз в пять раз четче.
Обновлено в 04:12
Политика

Захарова уличила МИД Украины в незнании даты окончания Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.
Обновлено в 14:49
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

В настоящее время Хэтчбек LADA XRay продается в России в четырех комплектациях. Их стоимость составляет 650 до 843 тысяч рублей.
Обновлено в 13:48
Футбол

Сусаета покинет «Атлетик» после 22 лет, проведенных в клубе

Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета покинет клуб по окончании текущего сезона. Хавбек провел в структуре басков 22 года.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»

Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Авто

Эксперты выяснили, сколько россиян обладают автомобилем мечты

Обновлено в 12:29
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Политика

Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 19:04
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено в 14:44
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