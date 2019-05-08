Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
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Политика
Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с США
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Разработчики рассказали подробности создания технодемки Neon Noir
В марте появилась первая информация о технодемке Neon Noir разработки Crytek. Её тогда запустили на видеокарте AMD Radeon Vega 56.
Обновлено в 02:22
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
BMW подтвердила отказ от 3-Series Gran Turismo
Компания BMW официально подтвердила отказ от модели 3-Series Gran Turismo, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований
После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Технологии
Instagram начала тестировать систему проверки ложных новостей
Соцсеть Instagram начала тестировать систему «проверки подлинности новостей», аналогичную той, что существует в Facebook.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Политика
Президент Австрии посетит Сочи 15 мая и проведет переговоры с Путиным
Ван дер Беллен посетит Сочи для открытия российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:32
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре
Обновлено в 05:16
Политика
Савченко заявила, что хочет возглавить Минобороны или МИД Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила свою кандидату на пост министра обороны или главы МИД Украины.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты
Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL
Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах.
Обновлено в 05:05
Общество
Белый дом приостановил дотации Владимиру из областного бюджета
Администрация Владимирской области приостановила дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности областному центру в связи с тем, что администрация Владимира не заключила до 1 марта соответствующее соглашение c Белым домом.
Обновлено в 04:26
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10