Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
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В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

РИА Новости05:48

В Крыму рассказали о судьбе брошенных Украиной истребителей МиГ-29

РЕН ТВвчера в 23:10

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

RT на русском05:02

В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в Крыму

Газета.Ru04:29

В Крыму оставленные Украиной истребители сравнили с «хромыми утками»

РБКвчера в 23:56

В Госдуме рассказали о судьбе оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Известиявчера в 22:11

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму

Российская газета05:39
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Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Обновлено в 03:04
Политика

Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с США

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Разработчики рассказали подробности создания технодемки Neon Noir

В марте появилась первая информация о технодемке Neon Noir разработки Crytek. Её тогда запустили на видеокарте AMD Radeon Vega 56.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Обновлено в 03:07
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.
Обновлено в 05:23
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено вчера в 08:39
Авто

BMW подтвердила отказ от 3-Series Gran Turismo

Компания BMW официально подтвердила отказ от модели 3-Series Gran Turismo, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований

После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Технологии

Instagram начала тестировать систему проверки ложных новостей

Соцсеть Instagram начала тестировать систему «проверки подлинности новостей», аналогичную той, что существует в Facebook.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

В Перми после сообщений о минировании опять эвакуируют торговые центры

Обновлено в 05:12
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Политика

Президент Австрии посетит Сочи 15 мая и проведет переговоры с Путиным

Ван дер Беллен посетит Сочи для открытия российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:32
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре

Обновлено в 05:16
Политика

Савченко заявила, что хочет возглавить Минобороны или МИД Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко предложила свою кандидату на пост министра обороны или главы МИД Украины.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Врачи перепутали беременность с раком и назначили химиотерапию

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты

Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL

Вчера, 7 мая, Google представила новые бюджетные смартфоны Pixel 3а и Pixel 3а XL — одновременно с презентацией они поступили в продажу в 13 странах.
Обновлено в 05:05
Общество

Белый дом приостановил дотации Владимиру из областного бюджета

Администрация Владимирской области приостановила дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности областному центру в связи с тем, что администрация Владимира не заключила до 1 марта соответствующее соглашение c Белым домом.
Обновлено в 04:26
Музыка

Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
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