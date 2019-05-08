Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Авто
Раскрыты цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Самой недорогой версией окажется дизельный экземпляр GLC 220 d 4Matic Premium, который имеет 2-литровый мотор с 194 силами за 3,6 млн рублей.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Бурятии федеральный судья покончил с собой в гараже суда
Тело федерального судьи нашли в среду утром в гараже Прибайкальского районного суда.
Обновлено в 07:44
Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
Обновлено в 08:48
Футбол
Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»
Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Общество
Медведев упростит правила установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, которое упрощает правила признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Политика
Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке
Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Политика
МИД назвал дату визита Помпео в Россию
Министерство иностранных дел России договорилось с Вашингтоном о визите государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в РФ.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Экономика
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество
Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии
В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.
Обновлено в 09:00
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08