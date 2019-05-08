Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
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Россия за несколько дней готова передать Киеву оставшиеся в Крыму МиГ-29

РИА Новости Крым08:24

В Госдуме назвали металлоломом оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29

Известия06:56

В Крыму оставленные Украиной истребители сравнили с «хромыми утками»

РБКвчера в 23:56

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму

Российская газета05:39

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

RT на русском05:02

В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в Крыму

Газета.Ru04:29

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

РИА Новости05:48
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Авто

Раскрыты цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Самой недорогой версией окажется дизельный экземпляр GLC 220 d 4Matic Premium, который имеет 2-литровый мотор с 194 силами за 3,6 млн рублей.
Обновлено в 01:02
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Бурятии федеральный судья покончил с собой в гараже суда

Тело федерального судьи нашли в среду утром в гараже Прибайкальского районного суда.
Обновлено в 07:44
Политика

Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Обновлено в 08:48
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Общество

Медведев упростит правила установления инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпишет постановление, которое упрощает правила признания инвалидности.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Культура

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Опубликовано первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязь»

Обновлено в 04:51
Политика

МИД назвал дату визита Помпео в Россию

Министерство иностранных дел России договорилось с Вашингтоном о визите государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в РФ.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Экономика

В России снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество

Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии

В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.
Обновлено в 09:00
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Финансы

Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Политика

Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы

Обновлено в 08:08
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Украинский и российский политик. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года.
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Советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный в ОКБ МиГ.
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