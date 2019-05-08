В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

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