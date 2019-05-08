В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Политика Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.

Музыка Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении» Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Музыка Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.

Армия и оружие Президент назначил нового главкома ВМФ Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.

Кино Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.

Хоккей Аарон Портцлайн: «Судя по всему, Бобровский покидает „Коламбус“» Журналист Аарон Портцлайн выразил мнение, что Сергей Бобровский откажется от продолжения карьеры в «Коламбусе».

Космос NASA планирует изменить орбиту Земли В рамках миссии специалисты планируют откорректировать орбиту астероида Didymos.

Происшествия В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на компанию Saipem, арендующую судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Кино Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.

Политика В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.

Общество Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.

Здоровье Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.

Шоу-бизнес Ксению Собчак застукали с сигаретой Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.

Политика Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

Политика Россия высылает двух шведских дипломатов Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.

Происшествия Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".

Политика В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.

Политика Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.

Происшествия В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100 Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.