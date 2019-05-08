Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
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Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено в 06:20
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Хоккей
Аарон Портцлайн: «Судя по всему, Бобровский покидает „Коламбус“»
Журналист Аарон Портцлайн выразил мнение, что Сергей Бобровский откажется от продолжения карьеры в «Коламбусе».
Обновлено в 21:59
Футбол
Де Лигт о поражении «Аякса»: «Земля словно ушла у нас из-под ног»
Земля словно ушла у нас из-под ног.
Обновлено в 19:56
Космос
NASA планирует изменить орбиту Земли
В рамках миссии специалисты планируют откорректировать орбиту астероида Didymos.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на компанию Saipem, арендующую судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Обновлено в 19:20
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено в 23:07
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено в 22:30
Общество
Как проходило оглашение приговора по делу Кокорина и Мамаева
Ажиотаж Оглашение приговора Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому вызвало настоящий ажиотаж среди представителей СМИ.
Обновлено в 14:41
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье
Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался Кокорин
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 11:34
Политика
В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке
Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия.
Обновлено в 22:15
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:42
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Экономика
Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей
В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
Обновлено в 01:33