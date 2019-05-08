Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в КрымуRT на русском 05:02

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
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Россия за несколько дней готова передать Киеву оставшиеся в Крыму МиГ-29

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В Госдуме рассказали о незавидной судьбе украинских МиГ-29 в Крыму

Газета.Ru04:29

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму

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В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

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В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

РИА Новости05:48

В Крыму оставленные Украиной истребители сравнили с «хромыми утками»

РБКвчера в 23:56
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На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
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Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
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Специалисты приступили к проектированию многопрофильного отделения реабилитации. Оно будет расположено на базе 7-й больницы в Волгограде.
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Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
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Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
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Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
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Политика

Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского

Для Коломойского Аваков – партнер, который находится во власти и способен защитить его интересы даже на нынешнем переходном этапе, когда люди Зеленского еще не вошли во власть.
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CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077

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Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Общество

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
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В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
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Армия и оружие

Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом

Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Назван полный список косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
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«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

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Глава СПЧ поддержал решение суда в отношении Мамаева и Кокорина

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Доходы главы Крыма выросли на 300 тысяч рублей в 2018 году

Глава Крыма Сергей Аксенов заработал за 2018 год 2,9 млн рублей, что на 300 тыс. больше, чем в 2017 году, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства республики.
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Игорь Николаев показал подписчикам фото своего деда-фронтовика

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Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
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Поклонники Lada сделают «идеальный» Lada Largus

Российские энтузиасты, вдохновившись универсалом LADA Largus, решили разработать собственную «идеальную» модификацию.
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Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
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Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
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Лариса Гузеева из-за смерти матери намеревалась совершить самоубийство

Знаменитость призналась, что после того, как из жизни ушла ее мать, она впала в затяжную депрессию и едва не покончила с собой.
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Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
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Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Оправданная по делу о богохульстве Асия Биби покинула Пакистан

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Новая расшифровка переговоров пилотов SSJ 100 появилась в Сети

Опубликован новый фрагмент переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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Представлен проект обновлённой Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских ассоциаций (УЕФА) представил проект обновлённой Лиги чемпионов, в котором команды будут разбиты на 4 группы по 8 команд.
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