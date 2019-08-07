Политика

В Госдуме оценили ситуацию в Киргизии после задержания АтамбаеваДума ТВ 04:55

Первый зампред думского Комитета по международным делам, депутат от фракции КПРФ Дмитрий Новиков, комментируя «Дума ТВ» события, связанные с задержанием Алмазбека Атамбаева, отметил, что ситуация в Киргизии должна остаться стабильной. По его мнению, для этого есть ряд предпосылок.
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В Госдуме оценили ситуацию в Киргизии после задержания Атамбаева

Дума ТВ04:55

Затулин: Штурм резиденции экс-президента Киргизии – следствие его нежелания консолидироваться с действующим главой

Эхо Москвывчера в 14:45

В Госдуме прокомментировали штурм резиденции Атамбаева

АБНвчера в 13:48

Затулин рассказал о подоплеке задержания экс-президента Киргизии

Московский Комсомолецвчера в 12:35

В Госдуме операцию по задержанию экс-главы Киргизии назвали внутренним делом этой страны

Daily Stormвчера в 12:16
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:24, Вашингтон
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

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Гаджеты

13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10

Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Российская разведка обеспокоилась ситуацией в Киргизии

Российская сторона считает случившееся внутренним делом страны, отметили в МИД. Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-2017 годах.
Обновлено в 04:28
Политика

В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева

В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка

Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.
Обновлено в 05:04
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Пенсионерка сутки простояла в трясине, рыком отпугивая медведя

Обновлено в 03:43
Общество

Власти Барселоны разрешили женщинам плавать в бассейнах топлес

Мэрия Барселоны одобрила предложение разрешить женщинам посещать бассейны города топлесс, сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 02:53
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за первое полугодие снизилась на 23%

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года составила 76,8 млрд рублей против 99,8 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:44
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

В Екатеринбурге закрывается еще один гипермаркет «Карусель»

Обновлено в 03:35
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Авто

За ржавый Kia Rio россиянка отсудила 1,5 миллиона рублей

В Орловской области женщина отсудила у автомобильного производителя 1,5 миллиона рублей за ржавую машину.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

В офис ФБК Навального пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обыском.
Обновлено в 05:17
Кино

Темнокожая русалочка ответила на критику в свой адрес

Актриса Холли Бэйли, которая исполнит роль русалочки Ариэль, прокомментировала свое участие в проекте и ответила всем недовольным зрителям.
Обновлено вчера в 23:00
Кино

Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк «Один дома»

Обновлено в 04:38
Футбол

Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.
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Экономика

Evraz договорился о продаже американской ванадиевой «дочки»

Горно-металлургический холдинг Evraz в июле 2019 года подписал соглашение о продаже третьей стороне свой дочерней компании - производителя ванадия Evraz Stratcor Inc. (штат Арканзас, США).
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Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей

Менеджер певицы заявил, что обсудил с Ольгой Бузовой предложение и, после уточнения некоторых деталей, она дала согласие спеть гимн Перми за гонорар в 5 миллионов рублей.
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Происшествия

В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса

Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
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Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
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Алмазбек Шаршенович Атамбаев
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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Президент Кыргызской Республики с 24 ноября 2017 года.
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