Первый зампред думского Комитета по международным делам, депутат от фракции КПРФ Дмитрий Новиков, комментируя «Дума ТВ» события, связанные с задержанием Алмазбека Атамбаева, отметил, что ситуация в Киргизии должна остаться стабильной. По его мнению, для этого есть ряд предпосылок.

В Госдуме оценили ситуацию в Киргизии после задержания Атамбаева

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