Экономика
В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 годИзвестия 07:39
В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев. Так он прокомментировал прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина, согласно которому техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году.
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