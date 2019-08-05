В России в целом, несмотря на опасения рецессии, нормальное положение в экономике, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев. Так он прокомментировал прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина, согласно которому техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году.

В Госдуме прокомментировали прогноз по рецессии в России на 2019 год

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