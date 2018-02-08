Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в РоссиюРИА Новости 07:37
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России. Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
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Происшествия
В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка
Обновлено вчера в 04:32
Политика
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров
Сил и средств по тушению лесных пожаров в России недостаточно, группировка будет увеличена для скорейшей локализации и ликвидации огня.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Суд назначил первый штраф за участие в акции 27 июля в Москве
Троицкий суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Ивана Гаращука за участие в несанкционированной акции в центре города 27 июля.
Обновлено в 08:00
Футбол
Роналду покупает виллу по соседству с Макгрегором
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Политика
Команда Зеленского отказалась подавать воду в Крым
Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода из Днепра поступала на полуостров.
Обновлено в 03:27
Экономика
FT рассказала о разногласиях Сбербанка с «Яндексом»
Через год после создания совместного предприятия "Яндекса" и Сбербанка, которому Герман Греф предрекал будущее "русского Amazon", отношения между партнерами испортились, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Гаджеты
Все модели iPhone 2020 года будут поддерживать 5G
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака
39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Хотите снять настоящий танк-лимузин для вечеринки? Пожалуйста!
Tank Limo - это, пожалуй, первый и единственный «растянутый» танк в мире, который вы можете арендовать.
Обновлено в 03:50
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Экономика
Лев Хасис продаст свою долю в «Глобус Гурмэ»
В последние годы основным акционером STK Retail Holding Ltd были компания Fosbourne Properties и одноименный траст, принадлежащие Хасису и его партнерам, но их совокупная доля сократилась с конца декабря 2018-го с 95,68% до 6%.
Обновлено в 07:52
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
В «Медицинском городе» Тюмени обнаружено хищение 29 млн рублей
В Тюменской области возбуждено уголовное дело о хищении в онкологическом центре «Медицинский город» более 29 млн рублей.
Обновлено в 08:36