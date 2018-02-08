Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России. Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.

В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию

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