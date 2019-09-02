Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО

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