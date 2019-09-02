Политика
RT на русскомВ Госдуме прокомментировали предложение о «моратории» по РСМД для НАТО
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.
ТАСС 07:00
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
Сегодня стало известно, что в начале августа Мария официально подала заявление на развод.
Вокруг ТВ 01:42
Общество
В Госдуме заинтересовались редактированием генома
В ТЗ говорится, что основная цель исследования – «предложить конкретные нормотворческие инициативы по совершенствованию нормативного правового регулирования использования вспомогательных репродуктивных технологий».
Infox.ru 06:59
Здоровье
Беглов посетил с проверкой Центр социальной реабилитации инвалидов
2 сентября состоялась рабочая поездка Александра Беглова в новый центр для реабилитации, в котором открывается социально-реабилитационное отделение №3, как передают «Невские новости».
iReactor 04:00
Общество
На Ямале кальянная предложила школьникам покурить в День знаний
Российская газета 06:11
Авто
Обновлённую «Газель» показали до премьеры
Автоновости дня 04:29
Здоровье
5 продуктов, от которых вы на самом деле не толстеете
По словам диетологов, полнят не сами макароны или та же картошка, а жирные подливы, с которыми многие привыкли их есть.
SM News 03:29
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Общество
Россияне оценили качество работы учителей в школах
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство родителей (78%) положительно оценивают уровень квалификации педагогов в российских школах.
РБК 06:18
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.
РИА Новости 05:58
Происшествия
В Новосибирске проверят видео с нападением росгвардейца на прохожего
Следственный комитет начал проверку после появления видео, на котором сотрудник Росгвардии нападает на прохожего.
Российская газета 05:10
Футбол
Тренер «Спартака» объяснил поражение от «Зенита» «каким-то вирусом»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о причинах поражения от петербургского "Зенита" в матче восьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:12
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9T Pro в России
Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.
News.ru 03:29
Политика
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Гаджеты
В Сети показали возможности камеры Redmi Note 8 Pro
В сети опубликовали снимки, сделанные на Redmi Note 8 Pro. Этот аппарат при хорошей освещенности отлично справляется с макросьемкой.
Astera 06:15
Политика
В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 05:33
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12