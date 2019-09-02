Политика
Газета.RuРоссия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД
Россия предложила странам-членам НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, но пока не получила положительного ответа, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Газета.Ru 05:51
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Теннис
Даниил Медведев сыграет в четвертьфинале US Open
GoTennis.ru 02:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания Дворца культуры, расположенного в Кировском районе города Самары, облицовочная мраморная плита с высоты 1,5 метра упала на 10-летнего ребёнка.
РИА Новости 07:41
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия вчера в 19:56
Экономика
Правительство отменит Красноярский экономический форум
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Олега Осипова.
Ведомости 08:31
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Происшествия
В новосибирской колонии заключенному разорвали зашитый рот
Заключенный новосибирской исправительной колонии ИК-18 в знак протеста против пыток зашил себе рот.
Цензуры.Нет 04:49
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Интернет
Windows 10 научилась переустанавливаться из облака
Компания Microsoft выпустила новую предварительную версию операционной системы Windows 10, в которой появилась опция восстановления системы из облака.
N+1 06:47
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за «Джокера»
Актер Хоакин Феникс в интервью Independent рассказал о своем экстремальном похудении ради съемок в фильме "Джокер".
Газета.Ru 08:30
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Космодром Восточный может достроить Минобороны
EastRussia вчера в 21:06
Политика
Иран заявил о новом снижении обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может объявить о новом снижении обязательств по ядерной сделке.
РЕН ТВ вчера в 09:20
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Политика
Зеленский заявил о начале ремонта моста в Станице Луганской
Некоторое время назад Киев на заседании в Минске контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине заявил, что до ремонта моста на КПП "Станица Луганская" должен быть демонтирован блокпост НВФ ОРЛО (незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области).
Народные новости 06:02
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника.
РИА Новости 07:39
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18