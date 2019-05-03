Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУРИА Новости 05:54

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ. Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

РИА Новости05:54

«Они забыли»: депутат о вывешенном нацистском флаге военными из Украины

Газета.Ru05:52

Украинские военные вывесили в Донбассе нацистский флаг

URA.Ruвчера в 23:34

В Госдуме оценили заявление ДНР о флаге вермахта на позиции силовиков

RT на русском04:45

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Известиявчера в 18:47

Нацистский флаг над украинскими позициями в Марьинке

Новостной фронтвчера в 03:43

ВСУ водрузили нацистский флаг под Донецком

Rusvesna.su02 мая в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Культура

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Политика

Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Культура

Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона

В своем твиттере спортсменка поделилась, что выступит в образе черного ворона под музыку "Пляска смерти".
Обновлено вчера в 18:01
Наука

В Китае был создан крылатый робот-динозавр

Ученые из Университета Цинхуа в Пекине, исследуя эволюцию птиц, смогли создать роботизированную модель динозавра-каудиптерикса.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

«Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги

Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.
Обновлено в 05:03
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

Обновлено в 04:20
Здоровье

Мини-поликлиники на колёсах оснастят по-новому

Минздравом РФ 4 мая был утвержден новый стандарт по оборудованию и оснащению медицинской мобильной бригады, благодаря чему у мини-поликлиник на колёсах будет всё необходимое и нужное для диспансеризации.
Обновлено в 04:20
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Космос

SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКС

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции.
Обновлено в 03:33
Политика

Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница

Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
Шоу-бизнес

«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике

Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Религия

7 мая православные отметят Радоницу

В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл

Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
Обновлено в 04:36
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Футбол

Ван Дейк: «„Ливерпуль“ сделает всё возможное, чтобы набрать 97 очков»

Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Космос

Астрономы проработали сценарии противодействия угрозе падения астероидов

Вопросы противодействия угрозе столкновения Земли с потенциально опасными астероидами обсудили учёные на специальной конференции Международной академии астронавтики (IAA).
Обновлено 02 мая в 06:51
Армия и оружие

В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное