Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУРИА Новости 05:54
Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ. Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года.
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Культура
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Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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Культура
Ученица Тутберидзе Турсынбаева выступит в образе черного ворона
В своем твиттере спортсменка поделилась, что выступит в образе черного ворона под музыку "Пляска смерти".
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Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
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SpaceX осуществила запуск ракеты с кораблем Dragon с грузом для МКС
Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции.
Обновлено в 03:33
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Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница
Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.
Обновлено 02 мая в 09:24
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Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
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В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
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7 мая православные отметят Радоницу
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Экономика
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Обновлено вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Елизавета II перед свадьбой принца Гарри повоспитывала Меган Маркл
Биограф королевской семьи рассказала о том, как при подготовке к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Елизавете II пришлось преподать урок бывшей актрисе и фотомодели.
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«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
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Защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк поделился ожиданиями от концовки сезона в АПЛ.
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В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
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Астрономы проработали сценарии противодействия угрозе падения астероидов
Вопросы противодействия угрозе столкновения Земли с потенциально опасными астероидами обсудили учёные на специальной конференции Международной академии астронавтики (IAA).
Обновлено 02 мая в 06:51
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Политика
США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере
Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Военный погиб из-за подрыва боеприпаса на Урале
Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер.
Обновлено в 03:41