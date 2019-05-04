Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУРИА Новости 05:54
Ранее военный корреспондент Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ. Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года.
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Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
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"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Основателя LinguaLeo арестовали за убийство сестры
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Радикалы из сектора Газа запустили по Израилю более 200 ракет за день
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол
«Арсенал» открыл счет в матче с «Локомотивом»
"Арсенал" открыл счет в матче 27-го тура российской премьер-лиги с "Локомотивом".
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Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
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Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
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Samsung намерен выпустить идеальный безрамочный смартфон
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Общество
Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Женеве
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк». В акции приняли участие более 100 человек.
Обновлено в 07:30
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов
Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Общество
В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС
Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Два льва напали на работника зоопарка в Германии, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
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Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
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Наука
Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях
Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Финансы
Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 3 мая на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 1:0 (Перерыв)
Уже 4 мая питерский "Зенит" может стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31