В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУРИА Новости 05:54

Ранее военный корреспондент Минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ. Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР с апреля 2014 года.

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

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