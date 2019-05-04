Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУРИА Новости 05:54
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
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В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
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«Ахмат» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30
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Обновлено в 06:30
Культура
Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион
Уточняется, что полный комплект костюма включает в себя 17 частей, и он уйдет с молотка в ходе аукциона "Чудеса галактики" в Лос-Анджелесе 14 мая.
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В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
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Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
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Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
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В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС
Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
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Регина Тодоренко пока не вернулась к былой форме, но регулярно показывает подписчикам, как меняется ее тело.
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Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
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В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
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Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
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Назван топ-5 лучших автомобилей для дачников
Обновлено в 06:47
Политика
Очереди за российскими паспортами в Донецке сняли на видео
Жители Донецка выстроились в очередь перед зданием миграционной службы, где подают документы на получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
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