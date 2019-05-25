Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТОРИА Новости 09:30
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Общество
В Башкирии в муниципалитетах введут новую должность
Радий Хабиров объявил о введении должности заместителя главы администрации по предпринимательству с 1 июля в каждом муниципалитете.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
«Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны
Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
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Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
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Общество
Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном
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Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
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Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 10:18
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоёмы Калужской области
За неделю до наступления календарного лета на сайте управления Роспотребнадзора Калужской области опубликован список водоёмов, которые специалисты ведомства после проведённых исследований воды считают опасными для купания.
Обновлено в 05:07
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Политика
Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе
Обновлено в 07:43
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс пойдет в одну из лучших школ для «особенных» детей
По словам артистки, осенью мальчишка обязательно станет школьником. Он пойдет в первый класс школы для «особенных» деток.
Обновлено в 09:50
Здоровье
В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы
Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.
Обновлено в 00:02
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й перерыв)
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Игры
Sony: DayZ выйдет на PS4 уже 29 мая
Обновлено в 04:51
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии
В Китае показали первую в мире дикую панду-альбиноса
Обновлено в 10:10
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Гаджеты
Представлен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A с АКБ на 4000 мАч
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 7A, цена которого будет объявлена 28 мая.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Общество
Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Киев выразил протест в связи с визитом Володина в Крым
В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
Обновлено в 09:59