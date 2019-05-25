В Госдуме прокомментировали новую военную стратегию НАТОРИА Новости 09:30

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, что альянс планирует представить новую военную стратегию в связи с "угрозой" России.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Политика Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.

Общество В Башкирии в муниципалитетах введут новую должность Радий Хабиров объявил о введении должности заместителя главы администрации по предпринимательству с 1 июля в каждом муниципалитете.

Шоу-бизнес «Кристине Орбакайте - 48»: Интересные факты из биографии дочери Примадонны Жизнь дочери Аллы Пугачевой изучена вдоль и поперек, но в биографии именинницы все еще можно отыскать интересные факты.

Армия и оружие Американские кадеты покатались на советском танке Т-64 В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских официально поженились Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Здоровье Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоёмы Калужской области За неделю до наступления календарного лета на сайте управления Роспотребнадзора Калужской области опубликован список водоёмов, которые специалисты ведомства после проведённых исследований воды считают опасными для купания.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Шоу-бизнес Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.

Здоровье В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.

Экономика РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Гаджеты Представлен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A с АКБ на 4000 мАч Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 7A, цена которого будет объявлена 28 мая.

Политика Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.