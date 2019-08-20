Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетамRambler News Service вчера в 14:12
США отвергли претензии России в том, что Вашингтон начал разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.
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Испытания наземной крылатой ракеты средней дальности в США подвели черту под историей ДРСМД
Коммерсантъвчера в 15:22
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