Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

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