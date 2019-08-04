Футбол

В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНомRT на русском 14:21

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
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