Футбол
В Госдуме прокомментировали инцидент между фанатами «Зенита» и ОМОНомRT на русском 14:21
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев отреагировал на столкновение между болельщиками петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
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Политика
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность «дела Скрипалей»
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", новые санкции США против РФ в рамках дела Скрипалей - "мощнейшее доказательство" того, что обнародованная Лондоном история по этому делу придумана с целью провокации.
Обновлено в 14:15
Политика
ЦИК Белоруссии назвал оптимальную дату выборов президента
Выборы президента Белоруссии могут пройти 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:21
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Единоборства
Дагестанского боксера Максима Дадашева похоронили в Петергофе
Сегодня, 4 августа, состоялись похороны известного дагестанского боксера Максима Дадашева.
Обновлено в 13:04
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Спорт
Российские сборные проверяют квалификацию
Стартующий сегодня олимпийский отбор определит 11 мужских и 11 женских сборных, которые через год в Токио выступят в волейбольных соревнованиях вместе с освобожденными от него хозяевами — японцами.
Обновлено 01 августа в 19:02
Авто
Названы лучшие подержанные семиместные кроссоверы до 1 миллиона рублей
Одним из самых интересных вариантов, и как раз из страны Восходящего Солнца, является Nissan Qashqai +2. На вторичном рынке России по цене от 600 тыс. до 1 млн рублей доступны экземпляры 2010-2013 года выпуска с пробегом до 180 тыс. рублей.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Авто
Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии
Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.
Обновлено в 09:55
Общество
Клаудия Шиффер хочет запретить соседу стройку
Обновлено в 15:14
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено в 15:38
Происшествия
Задержан провокатор Максим Стеклов
Обновлено в 10:47
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено в 15:01
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Кара Делевинь обвенчалась в Лас-Вегасе со своей подругой Эшли Бенсон
Знаменитая британская модель Кара Делевинь, как стало известно накануне, обвенчалась со своей подругой Эшли Бенсон.
Обновлено в 15:00
Политика
Российский МИД предупредил Японию и Южную Корею о приближении стихии
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил в своем Twitter, что в Тихом океане сформировался тропический шторм "Франсиско", который угрожает наводнениями Японии и Южной Корее.
Обновлено в 15:15
Спорт
Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено в 10:08
Общество
Лидер «Чайф» рассказал о травле группы в Сети после концерта во время митинга 3 августа
Фронтмен группы "Чайф" Владимир Шахрин рассказал, что после их выступления на фестивале "Шашлык Live" в Парке Горького, который проходил параллельно с незаконным митингом оппозиции, на группу обрушился шквал негатива в Сети.
Обновлено в 15:13
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено в 14:48
Политика
Премьер Пакистана призвал Трампа помочь в переговорах по Кашмиру
Пакистанский премьер-министр Имран Хан напомнил президенту США Дональду Трампу о предложении стать посредником в переговорах между Индией и Пакистаном по ситуации вокруг Кашмира.
Обновлено в 15:36