Политика

В Госдуме прокомментировали идею Лукашенко закупать нефть в КазахстанеИзвестия 07:21

Переговоры Белоруссии о поставках нефти из Казахстана не несут угрозы для двусторонних отношений Москвы и Минска. Об этом «Известиям» заявил член комитет Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33

Подробнее о событии

Лукашенко предложил Казахстану активизировать контакты по транзиту нефти

РБК08:23

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

RT на русском04:48

Эксперт допустил преференции Минску после заявлений Лукашенко о поставках нефти

Известия09:55

Белоруссия ищет себе нефть в Казахстане

Коммерсантъ08:10

В Кремле высказались по поводу закупки Минском казахстанской нефти

Lenta.ru05:41

Лукашенко призвал активизировать переговоры о поставках нефти из Казахстана

РИА Новости05:48

Лукашенко не уведомил Путина о планах покупать нефть у Казахстана

Говорит Москва05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана

КП - Беларусь04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Хоккей

Россия — США 2:1 (2-й период)

Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые попал в «Лигу Европы»

Обновлено в 03:00
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Происшествия

КС разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми

В результате КС пришёл к выводу, что присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.
Обновлено в 06:56
Политика

Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде

Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике

Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике.
Обновлено в 04:34
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Авто

Rolls-Royce посвятил купе Wraith перелету через Атлантику

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивное купе Wraith Eagle VIII, премьера которого состоится на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области

Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.
Обновлено в 09:46
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Дагестане задержан депутат Народного собрания Фикрет Раджабов

Обновлено в 07:34
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Кино

В Каннах показали кинокартину «Однажды в Трубчевске»

Для Людмилы Садиловой картина стала седьмой в творческой биографии и первой, удостоенной приглашения на Каннский фестиваль.
Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский публично назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении употребил вместо названия России слово «агрессор», сообщило 23 мая информационное агентство «УНН».
Обновлено в 08:01
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Происшествия

Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео

Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Политика

Службу судебных приставов по Дагестану возглавил Алик Алилов

Сегодня, 23 мая, прошло представление нового руководителя коллективу ФССП РД.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Общество

Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении

Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное