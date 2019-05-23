В Госдуме прокомментировали идею Лукашенко закупать нефть в КазахстанеИзвестия 07:21

Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.

Переговоры Белоруссии о поставках нефти из Казахстана не несут угрозы для двусторонних отношений Москвы и Минска. Об этом «Известиям» заявил член комитет Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В Госдуме прокомментировали идею Лукашенко закупать нефть в Казахстане

Хоккей Россия — США 2:1 (2-й период) Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.

Политика На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Кино Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.

Происшествия КС разрешил присяжным судить подростков вместе со взрослыми В результате КС пришёл к выводу, что присяжные могут судить подростков вместе со взрослыми для объективности разрешения дела.

Политика Указ Зеленского о роспуске парламента Украины оспорен в Верховном суде Жалобу в Верховный суд Украины на указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных парламентских выборов в стране подала общественная организация «Общее дело».

Политика Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.

Шоу-бизнес Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике.

Здоровье Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.

Происшествия Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Авто Rolls-Royce посвятил купе Wraith перелету через Атлантику Компания Rolls-Royce представила эксклюзивное купе Wraith Eagle VIII, премьера которого состоится на конкурсе автомобильной элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии.

Происшествия Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.

Гаджеты Apple зарегистрировала новые модели iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.

Кино В Каннах показали кинокартину «Однажды в Трубчевске» Для Людмилы Садиловой картина стала седьмой в творческой биографии и первой, удостоенной приглашения на Каннский фестиваль.

Политика Зеленский публично назвал Россию «агрессором» Президент Украины Владимир Зеленский в своём выступлении употребил вместо названия России слово «агрессор», сообщило 23 мая информационное агентство «УНН».

Экономика Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".

Происшествия Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Происшествия Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.

Общество Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

Экономика Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.